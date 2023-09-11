OSD açıkladı: Otomotivde üretim daraldı

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:29

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:29

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Aylık Değerlendirme Raporu Ağsutos 2023 verilerini yayımladı.

Buna göre, otomotiv üretimi ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 düşüşle 73 bin 20 adet oldu. Geçen yılın aynı ayında üretim 92 bin 625 adet seviyesindeydi.

Aynı ayda otomotiv pazarı yüzde 72,8 artışla 90 bin 381 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 87,7 artışla 66 bin 131 adet olarak belirlendi.

Otomotiv ihracatı yüzde 8,4 artışla 69 bin 950 adet, otomobil ihracatı yüzde 22,5 artışla 50 bin 264 adet oldu.

8 AYLIK ÜRETİM İSE YÜZDE ARTTI

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam üretim yüzde 13, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Bu dönemde, toplam üretim 943 bin 609 adet, otomobil üretimi ise 599 bin 915 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 788 bin 197 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 64 oranında arttı ve 582 bin 419 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 artarken, hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Ağustos dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 60, ağır ticari araç pazarı yüzde 32 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 64 arttı.

OTOMOTİV İHRACATI ADET BAZINDA ARTTI

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 656 bin 750 adet, otomobil ihracatı ise 425 bin 934 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 17, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 27 artarak 7,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 26 artarak 6,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.