Doğuş Otomotiv araba piyasasından çıkıyor mu?

08 Eylül 2023 Cuma

Doğuş Otomotiv Bursa’daki yerlerini sattı.

Doğuş Otomotiv, Bursa’da bulunan tüm taşınmazları ile birlikte otomotiv grubunu elden çıkardı.

Ferit Şahenk kafasına koymuştu. Uzun süreden beri görüşmeler sürüyordu. Doğuş Otomotiv Bursa’yı satacaktı. Ve dediğini de yaptı.

Bu satışa daha önce de Ankara Doğuş’u sattıkları Arca Otomotiv talip oldu.

Arca Otomotiv Ankara’dan sonra Bursa Doğuş’u da satın aldı.

Arca Otomotiv tarafından bu satış için Ferit Şahenk’e 611 milyon TL ödeme yapıldı.

5 MARKANIN BAYİLİĞİ EL DEĞİŞTİRDİ

Arca Otomotiv satış işlemi gerçekleşirken 33 bin 166 metrekarelik gayrimenkulün yanında Volkswagen binek ve ticari araç, Audi, Porsche, SEAT, CUPRA bayilik ve yetkili servislerini de aldı.

Doğuş Bursa’da çalışan 250 işçi bu satışın dışında kaldı.

Doğuş Grubu satış öncesi bütün personelin tazminatlarını ödeyerek çıkışını verdi.

Arca Otomotiv ise çıkışı verilen personeli tekrar işe aldı.

Sadece yönetim kadrosundan 15 kişi Doğuş Grubu’ndan tazminatlarını aldıktan sonra Arca Otomotiv ile çalışmak istemediler.

Arca Otomotiv kısa bir sürede otomotiv bölümünü faaliyete geçirdi.

Doğuş Otomotiv’in elinde sadece 4 yer kalmış oldu.

İstanbul’da Doğuş Maslak, Doğuş Kartal, Doğuş Esenyurt (Haramidere) ve Ankara’da Doğuş Çankaya.

Arca Otomotiv’in Doğuş’un bu 4 yerine de talip olduğunu da bilmenizi isterim.

Bakalım Ferit Şahenk elinde kalan bu 4 yerin satışını ne zaman gerçekleştirecek ve neredeyse para basan bu bölümleri kimlere satacak?