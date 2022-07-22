Otellere icra yağdı... İlk sırada Bodrum
İcralık otellerin illere göre dağılımında 47 işlem ile Muğla ilk sırada. Otellere gerçekleştirilen toplam icra işlemlerinin ilçelere göre dağılımında 32 otel ile Bodrum lider. İller dağılımında Muğla’yı 22’şer işlem ile Antalya ve İstanbul izliyor.
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) pandemi nedeniyle bankalara “kredi borcunu zamanında ödemeyen otellere takip işlemi başlatmayın, borcu yapılandırın” talimatına rağmen Türkiye’nin her yerinden 38 ilde 186 otel icralık oldu. Böyle olmasaydı icralık otel sayısı katlanırdı. Nitekim sektöre en çok kredi kullandıran Denizbank’ın Genel Müdürü Hakan Ateş toplam 25 otelin satışını yaptıklarını söylemişti.
BODRUM LİDER
İcralık otellerin illere göre dağılımında 47 işlem ile Muğla ilk sırada yer aldı. Muğla’da icra işlemi tatbik edilen 47 otelin 32’si Bodrum’da bulunuyor. Buna göre Muğla’daki otellere toplam icra işlemlerinin yüzde 70’i Bodrum’da gerçekleşti.
İCRALIKLARIN YARISI ÜÇ ŞEHİRDE
İl bazında ilk sırada olan Muğla’yı 22’şer işlem ile Antalya ve İstanbul izliyor. Buna göre pandemi döneminde icra işlemi yapılan otellerin yarısına yakını üç şehirde gerçekleşti. İcralık otel sayısı gazete ve internet sitelerinde zaman zaman çıkan abartılı ve gerçek olmayan rakamları değil, yasa gereği Basın İlan Kurumu (BİK) üzerinden yayınlanan icra işlemleri ilanlarındaki resmi rakamları içeriyor. İcralık otellerin yıllara göre dağılımında 2020, 79 işlem ile ilk sırada. 2021’de oteller için gerçekleşen icra işlemi 2020’nin bir eksiği ile 78. 2022’nin ilk altı ayı, Haziran sonu itibariyle gerçekleşen icra işlemi de 29 oldu.
2020-2022 haziran sonu itibariyle icralık olan otellerin illere göre dağılımında: Adana ve Zonguldak 4’er, Eskişehir ve Kahramanmaraş 3’er, Artvin, Çorum, Kütahya ve Malatya 2’şer, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Mardin, Nevşehir, Samsun, Ş.Urfa, Van, Yalova’da bu dönemde 1’er otel icralık oldu.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- AKP’li belediye başkanı görevinden ayrıldı
- İşçilere SMS ile çağrı
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Koca: 14 kişi yoğun bakımda
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge