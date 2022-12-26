Peugeot "Inception Concept"in dünya prömiyerini gerçekleştiriyor
Peugeot Inception Concept, markanın yeni nesil modelleriyle ilgili bir ön gösterim niteliğini taşıyor ve Peugeot müşterilerinin gelecek 10 yılda yeni Peugeot otomobillerinde bulacakları özellik ve teknolojilere ışık tutuyor.
Peugeot, 5 Ocak’ta Las Vegas’ta düzenlenecek CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda gelecek vizyonu olan 'Inception Concept'in dünya prömiyerini gerçekleştirecek.
'Göz Alıcılık', 'Duygu' ve 'Mükemmellik' olmak üzere yaratılan 'Inception Concept', marka için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.
ELEKTRİK YILI
2023 yılını, “elektrik yılı” olarak belirleyen Peugeot, dünya prömiyerini gerçekleştireceği yeni konseptiyle “BEV-by-design” yeni nesil elektrikli platformlardan nasıl yararlandığını gösterecek.
5 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle gece 01.00’de canlı olarak yayımlanacak dünya prömiyerini, 6 Ocak günü saat 11:00’de 'Peugeot Brand Forward' etkinliği takip edecek. “Peugeot Brand Forward” etkinliğinde, markanın geleceği hakkında dijital bir sunum paylaşılacak.
Peugeot Inception Concept, Fransız markanın yeni nesil, doğuştan elektrikli platformlardan nasıl yararrlandığını gözler önüne seriyor. Peugeot, iç mekânı da baştan sona yeniden tasarlıyor. Yeni nesil Peugeot i-Cockpit sürüş hareketlerini yeniden şekillendirirken, yeni dijital ve fiziksel deneyimler yaratıyor.
Peugeot Inception Concept, markanın kedi duruşu ve üç pençeli ışık imzası gibi en karakteristik özelliklerini geliştiriyor.
Marka için yeni bir dönemin başlangıcını simgeleyen Peugeot Inception Concept, markanın yeni nesil modelleriyle ilgili bir ön gösterim niteliğini taşıyor ve Peugeot müşterilerinin gelecek 10 yılda yeni Peugeot otomobillerinde bulacakları özellik ve teknolojilere ışık tutuyor.
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