Otomerkezi yöneticisi Ali Karakaş: 'Otomobil yatırım aracı olarak görülüyor'

Yayınlanma: 08.05.2023 - 15:08

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:08

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'ni kim kazanırsa kazansın dolar kurunda artış beklentisi, sonrasındaki kur artışı korkusu, enflasyona kıyasla düşük faizler ve bu nedenlerle de otomobilin yatırım aracına dönüşmesi gibi pek çok etken hem otomobil satışlarında hem de taşıt kredilerinde rekor seviyelerin görülmesine neden oldu.

Öte yandan ekonomik göstergelerin bozulması, iktidarın birçok alanda düzenleme getirmesine neden oluyor. Bu alanlardan birisi de otomobil piyasası. İktidar neredeyse her hafta piyasayla ilgili bir düzenleme yapıyor.

Son düzenlemeyse iki gün önce geldi. Buna göre araç satışını zorlaştıran bayilerin ikinci el araç satış yetki belgesi iptal edilecek. Ayrıca bu bayiler, bakanlık sitesinde de ifşa edilecek.

"TEDARİK PROBLEMLERİNDE KOLAYLIK SAĞLANMALI"

Bloomberg HT yayınında ikinci el otomobil piyasasını değerlendiren Ali Karakaş, sektörün bir süredir son 20 yılda hiç olmadığı kadar yönetmeliklerle düzenlendiğini belirtti.

Tedarik problemlerinde kolaylık sağlanması gerektiğini belirten Karakaş, Çin otomobillerine ek vergi getirilmesi sonrası yatırım yapmak isteyen birçok firmanın bundan vazgeçtiğini bildirdi.

"KURUN ARTACAĞINI ÖNGÖREN YATIRIMCI AŞIRI BİR TALEPLE GELMEKTE"

Karakaş, ikinci el alım-satım piyasasıyla ilgili tabloyu şöyle özetledi:

"Türkiye’de 30 kişiden birisi ikinci el otomobil alım satımı yapıyor. Mesleği bu olsun ya da olmasın bunu yapıyor. Bu çok yüksek bir oran. İkinci el otomobil yatırım olarak görülüyor. Borsa gibi fiyatı düştüğünde giren, yükseldiğinde çıkan bir kitle var. Arz talep dengesi bu yüzden de bozuluyor. O yüzden farklı noktalara gidiyoruz. Şimdi de seçimler var. Kurun artacağını öngören yatırımcı, yine ikinci el otomobile aşırı bir taleple gelmekte.”