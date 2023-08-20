Otomobilde ÖTV artacak mı?

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:50

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:52

Otomotiv piyasasında son dönemlerde yaşanan olağanüstü gelişmeler, araç bulunurluğu sorunları, stokçuluk ve bununla birlikte ortaya çıkan spekülatif alım-satım işlemleri, araca ulaşmak isteyen gerçek müşteriyi mağdur etti.

Otomotiv sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında, ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesini temin etmek üzere, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlaması çerçevesinde 126 yetkili bayi ve galeriye toplam 51 milyon 920 bin 782 TL, haziran, temmuz ve ağustos aylarında 639 yetkili bayi denetlenerek 20 yetkili bayiye stokçuluk nedeniyle toplam 102 milyon 547 bin TL, 27 Temmuz itibarıyla aykırı ilan girişinde bulunduğu tespit edilen 253 gerçek ve tüzel kişiye ise toplam 67 milyon 439 bin TL idari para cezası uygulandı.

"CİDDİ CEZALAR YAZILMAYA BAŞLANDI"

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, Ticaret Bakanlığı'nın son dönemde aldığı tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Şahısların da 6 ay 6 bin kilometre şartı kapsamına alınması piyasada büyük bir rahatlamaya sebep oldu. Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz bu al-satçılar bu araçları alıyorlardı, bizler üzerinden veya kendileri internet ortamından bu araçları satıp ciddi anlamda karlar elde ediyordu. Şimdi bunlar bu kapsama alınınca tabii ciddi de cezalar yazılmaya başlandı. Bunlara noterliklere gittikleri zamanlar orada satış engellemesi konuldu. Özetle, alınan bu tedbirler sonuçlarını vermeye başladı. Çok da olumlu sonuçlar olmaya başladı."

"PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Ertemel, sıfır araca erişim konusunda birçok marka ve modelde artık sorun kalmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sıfır araç satanların ellerinde arabalar birikmeye başladı. Hatta ve hatta çok yakında eskiden olduğu gibi sıfır faizli, kendilerinden kampanyalar düzenlediği günlere döneceğiz. Bakanlık bu işin üstüne kararlılıkla gidiyor. Bu bizler için çok önemli. Piyasa yavaş yavaş oturmaya başladı. Bir ay sonra çok daha güzel oturacak. Sektör temsilcileri olarak hep burada istediğimiz şey şuydu, sektörümüzün pandemi öncesine dönmesi. Yani pandemi öncesinde kim sıfır araç alıp satıyordu? Sadece bayiye giden insanlar sıfır araç alıyorlardı. Pandemi öncesine dönmek istiyoruz."

ÖTV ARTACAK MI?

İMAS Başkanı Ertemel, otomotivde ÖTV artışı olacağına yönelik söylentilere ilişkin ise "Bayi ve distribütörler özellikle şu anda mesela 'ÖTV yükselecek' korkusu verip, tüketiciye 'bir an önce araba alın' mesajı veriyor. Ellerinde kaldı bu arabalar. Bu konuyu empoze etmeye çalışıyorlar. Bakanlık yetkililerimizle görüştüğümüzde şu anda böyle bir çalışmanın da kesinlikle olmadığını bize ilettiler. Yani şu anda, ÖTV yükseltilmesiyle alakalı herhangi bir çalışma yapılmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araç konusunda da fiyatların güncellenmesi gerektiğine dikkati çeken Ertemel, ikinci el fiyatlarının da bir ay içerisinde rayına oturmasını beklediklerini bildirdi.

Ertemel, "Burada bayide sıfıra erişim konusunda bir sıkıntı kalmadığı zaman zaten sıfırla ikinci el arasındaki eskiden olduğu gibi makas tekrar eski yöne dönecek. Şimdi ikinci eller sıfırın üzerine satılırken, eskide olduğu gibi ikinci eller sıfırın daha altında satılacak. Bunu da çok yakın bir zamanda görmeye başlayacağız ama özellikle belirtiyorum, Bakanlığımızın bu aldığı tedbirlerde kararlılıkla devam etmesi gerekir" şeklinde sözlerini tamamladı.