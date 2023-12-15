Tesla araçların satılması için fabrika koşulu: Üç yıldır çözüm bulunamıyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 13:40

Güncelleme: 15.12.2023 - 13:40

Hindistan, Tesla'nın henüz girmediği en büyük otomobil pazarına sahip. Bunun gerçekleşmesi için Hindistan hükümeti ve Tesla arasında birçok müzakere yaşandı, ancak son anlaşma çabaları her zamankinden daha zor geçti.

Hindistan hükümeti Tesla'nın pazara girebilmesi için ülkede bir fabrika kurmasını istiyor, ancak otomobil üreticisi önce ithal araçlarla pazarı test etmeyi tercih ediyor.

Ancak Hindistan'ın bunu engelleyen yüksek elektrikli araç ithalat vergileri var.

Tesla 2021 yılında Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinin başkenti Bengaluru'da resmi olarak bir Hint şirketi kurdu. Yaz aylarında, Hindistan hükümet yetkilileri Tesla'nın elektrikli otomobiller için ithalat vergilerini büyük ölçüde azaltma önerisini değerlendirdiklerini söyledi.

PLANLAR ASKIYA ALINDI

Aynı yılın ilerleyen günlerinde Tesla araçları Hindistan yollarında test edilirken görüldü ve şirket ülkede yedi elektrikli araç çeşidini onaylattı.

Ancak şirket ithalat tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varamadı ve 2022 yılında Tesla Hindistan pazarına girme planlarını askıya almaya karar verdi.

Geçtiğimiz yıl, Tesla'nın pazara girmesi için yeniden bir çaba sarf edildi ve şirket hükümetle yeni müzakerelerde bulundu.

Geçen ay, Hindistan'ın ithalat vergilerini düşürmek için Tesla ile özel bir anlaşma yapmayı yeniden değerlendirdiği öğrenildi. Birkaç hafta sonra ise Tesla'nın Hindistan'da bir fabrika kurmak için 2 milyar dolarlık bir anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

Ülkede bir fabrika inşa etme vaadiyle Tesla'nın elektrikli araçları için ithalat vergilerinden muafiyet sağlayabileceği ve yeni fabrikada üretime başlamadan önce bir pazar oluşturmaya başlayabileceği görülüyordu.

Ancak böyle bir anlaşmanın masadan kalktığı iddia edildi.

HİNDİSTAN'DA BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash bloomberg'de yer alan habere göre çarşamba günü parlamentoya yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

''Şu anda Hindistan'da elektrikli araçlar için yerel katma değer maliyetinden muafiyet sağlanması ya da ithalat vergisinde sübvansiyon sağlanması yönünde bir teklif yok.''

Bunun Tesla'nın ülkede bir fabrika kurma planını etkileyip etkilemeyeceği belli değil, ancak otomobil üreticisi yerel üretim kurmadan önce pazardaki araçları ithal etmeyi tercih edeceğini açıkça belirtmişti.