Ankara'da otomobiller kafa kafa çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:27
Ankara'da otomobiller kafa kafa çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
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Ankara'da sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.

3 ÖLÜ, 4 YARALI

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, ,

Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Ankara trafik kazası

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