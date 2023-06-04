Ankara'da otomobiller kafa kafa çarpıştı: 3 ölü 4 yaralı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara'da sabah saatlerinde Kızılcahamam- Çerkeş Tüneli'nin çıkışında feci bir kaza meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 06 HE 2939 ve 34 BHA 72 plakalı otomobiller, kafa kafaya çarpıştı.
3 ÖLÜ, 4 YARALI
İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, Mehtap Ayancık (30), Irmak Ayancık (8) ve Fatih Erkış (32) hayatını kaybetti, ,
Habip Eser, Habibe Eser, Fatmanur Vurgun ile Emre İrez yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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