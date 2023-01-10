Otomotiv yan sanayisi ihracatta 13 milyar dolara yaklaştı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:03

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:03

Türkiye'nin lokomotif sektörü otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında geçen yıl ulaştığı 12 milyar 983 milyon 442 bin dolarla yıllık bazda en iyi performansın sergilendiği 2021'i geride bıraktı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bilgilere göre, Türkiye otomotiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını 2021'e kıyasla yüzde 5,7 artırarak 30 milyar 995 milyon 808 bin dolara ulaştırdı.

Otomotiv endüstrisinin en önemli alt ürün grubu olan "yan sanayi"de geçen yıl 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yapıldı.

2021'de 11 milyar 802 milyon 646 bin dolar olan otomotiv yan sanayi ihracatı, 2022'de yüzde 10 artışla 12 milyar 983 milyon 442 bin dolara yükseldi. Böylece, yan sanayide 2021'de kaydedilen yıllık bazda en iyi performans geride bırakılmış oldu.

YÜZDE 41.9'LUK PAY

Otomotiv endüstrisinin 2022'deki toplam dış satımının yüzde 41,9'unu yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya'ya 2022'deki dış satım 2 milyar 963 milyon 468 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke olan ABD'ye geçen yıl 894 milyon 238 bin dolarlık ürün gönderildi.

Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yan sanayi ihracatı 791 milyon 713 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv yan sanayi sektörünün son 10 yıldaki ihracat verileri şöyle: