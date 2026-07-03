TÜİK haziran ayı enflasyonunu açıkladı: En düşük emekli ve memur maaşı belli oldu

Açıklanan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99 , yıllık ise yüzde 31,11 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriyle birlikte, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur ve emekli zamlarını belirleyecek olan 6 aylık kümülatif enflasyon farkı da netleşmiş oldu.

TÜİK’in açıkladığı verilere göre en düşük emekli ve memur maaşları belli oldu. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşen 6 aylık enflasyon oranı yüzde 17,76 olurken, en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL seviyesine yükseldi.

Ekonomistlerin beklenti anketlerinde aylık ortalama yüzde 1,04 'lük bir artış öngörülüyordu ve bu senaryoda 6 aylık enflasyonun yüzde 17,82 civarında gerçekleşmesiyle en düşük emekli maaşının 23 bin 564 TL ile 23 bin 800 TL bandında olması tahmin ediliyordu.

Netleşen rakamlarla birlikte emeklilerin alacağı yeni kök maaşlar ve taban aylıklar resmiyet kazandı. Ancak yapılan bu artış, emeklilerin son aylarda derinleşen hayat pahalılığı karşısındaki kayıplarını telafi etmekten uzak bir tablo ortaya koyuyor.

Toplu sözleşme artışı ve kümülatif enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte en düşük memur maaşı da yeni sınırına ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ilk altı ayı için memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam uygulanacak.

Bu hesaplamaya göre, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde belirlenen yüzde 7'lik artışın eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin toplam maaş artış oranı yüzde 13,52 olacak.

İlk 5 aylık kümülatif verilere göre yüzde 12,41'lik artışı şimdiden garantileyen memurlar ve memur emeklileri için en düşük maaş haziran ayı öncesinde 69 bin 570 TL seviyesini bulmuştu.