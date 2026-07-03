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Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu

Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu

3.07.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ticaret Bakanı Bolat açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret açığı belli oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından paylaşılan haziran ayı verilerine göre, dış ticaret dengesindeki hareketlilik sürdü. Hem aylık bazda hem de yılın ilk yarısını kapsayan dönemde ihracat ve ithalat tutarları artış kaydederken, dış ticaret açığındaki büyüme eğilimi devam etti.
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Türkiye'nin mal ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 23,1 artışla 35,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı ise yüzde 26,3 artış göstererek 10,4 milyar dolara ulaştı.

İLK ALTI AYDA İHRACAT 136,1 MİLYAR DOLAR OLDU

Ocak-haziran döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 artarak 189,2 milyar dolar oldu.

Yılın ilk altı ayında dış ticaret açığı ise yüzde 7,4 artışla 53,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

SON 12 AYLIK DIŞ TİCARET VERİLERİ

Son 12 aylık verilere göre ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 277,9 milyar dolara çıktı.

İthalat aynı dönemde yüzde 5 yükselişle 373,7 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı da yüzde 7,4 artışla 95,8 milyar dolar oldu.

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