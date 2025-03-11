TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara'dan uyarı: 'Faiz indirimi için daha fazla alan açılması gerekiyor'
TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açılması gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sanayi üretim ile perakende satış verilerini karşılaştırdığı grafikte ekonomide neler yapılması gerektiğini anlattı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açılması gerektiğini belirtti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sanayi üretimi verileri ile perakende satış tüketim verilerini karşılaştırdı.
Kara, paylaşımında “Sanayi üretimi başını kaldırmakta güçlük çekiyor” derken, bu tablonun düzelmesi için yapılması gerekenin “verimsiz kamu harcamalarının kısılması” olduğunu belirtti. Ayrıca ekonomi programına olan güvenin artması için kurumsal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Kara, Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açılması gerektiğini de belirtti.
Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Tüketim artmaya devam ederken sanayi üretimi başını kaldırmakta güçlük çekiyor. Bu tablonun düzelmesi için verimsiz kamu harcamalarının kısılması, programa güveni artıracak kurumsal düzenlemeler yapılması ve Merkez Bankasına faiz indirimi için daha fazla alan açılması gerekiyor.”
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