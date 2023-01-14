Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışlarına onay

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:08

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:08

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) bazı taşınmazlara ilişkin satış ve imar planı değişiklikleri kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Sümer Holding AŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara’nın Çankaya ilçesi, Alacaatlı Mahallesi’ndeki taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu 360 milyon lira bedelle en yüksek telifi veren LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na satılması kararlaştırıldı.

TUZLA’DAKİ TAŞINMAZ VARYAPI’YA

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki İstanbul’un Tuzla İlçesi Tepeören Mahallesi’ndeki taşınmazların 48 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Evren Alkan Ortak Girişim Grubu’na, aynı yerdeki başka bir taşınmazın ise 24 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Varyapı Varlıbaşlar Mimarlık Mühendislik İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, başka bir taşınmazın ise 26 milyon 600 bin bedelle en yüksek teklifi veren Yavuz Doruk’a satılmasına karar verildi.

ÇEŞME’DEKİ TAŞINMAZ CEREM ELEKTRONİK’E

İzmir’in Çeşme İlçesi Dalyan Mahallesi’ndeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın 31 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Cerem Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne satılması kararlaştırıldı.

Çeşme’nin Sakarya Mahallesi’ndeki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazın da “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu 55 milyon 150 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren aynı firmaya satılmasına karar verildi.

MARMARİS’TEKİ TAŞINMAZ İŞ BANKASI’NA

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Muğla’nın Marmaris İlçesi, İçmeler köyündeki taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu 545 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’ne satılması kararlaştırıldı.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

Öte yandan Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve çerçevesinde bulunan Ankara’nın Çankaya İlçesi Çayyolu-1 Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin “Gelişme konut alanı, park ve yol” kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişiklikleri onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve çerçevesinde bulunan Aydın’ın Didim İlçesi Altınkum Mahallesi’ndeki taşınmaza ilişkin de “ticaret-turizm alanı, günübirlik tesis alanı, park otopark ve yol” kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Balıkesir’in Edremit İlçesi Akçay Mahallesi’ndeki mülkiyeti TCDD adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve çerçevesinde bulunan taşınmaza ilişkin “ticaret-turizm konut alanı, trafo ve yol” kullanım kararı getirilmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliklerine onay verildi.