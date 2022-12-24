Özelleştirme kararı: Satışlar ve imar değişikliği sürdü

Türkiye’yi ekonomik krize sokan AKP iktidarının kaynak arayışları hız kesmeden sürüyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararları ile de bir dizi özelleştirme ve özelleştirme amaçlı imar değişikliğine onay verildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
Özelleştirme kararı: Satışlar ve imar değişikliği sürdü
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Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Adana Yüreğir’deki 14 bin 822 metrekaralik taşınmaz 140 milyon TL’ye Sedat Kılıç’a satıldı.

Bunun yanı sıra mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Bursa Karacabey’deki iki ve İstanbul Şile’deki bir taşınmazla ilgili imar değişikliğiyle ilgili itirazlar reddedilirken İstanbul Kartal’daki taşınmazla ilgili itiraz kabul edildi.

Uygulama süreciyle ilgili yetki Özelleştirme İdaresi’ne verildi.


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