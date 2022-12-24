Özelleştirme kararı: Satışlar ve imar değişikliği sürdü
Türkiye’yi ekonomik krize sokan AKP iktidarının kaynak arayışları hız kesmeden sürüyor. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararları ile de bir dizi özelleştirme ve özelleştirme amaçlı imar değişikliğine onay verildi.
Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Adana Yüreğir’deki 14 bin 822 metrekaralik taşınmaz 140 milyon TL’ye Sedat Kılıç’a satıldı.
Bunun yanı sıra mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Bursa Karacabey’deki iki ve İstanbul Şile’deki bir taşınmazla ilgili imar değişikliğiyle ilgili itirazlar reddedilirken İstanbul Kartal’daki taşınmazla ilgili itiraz kabul edildi.
Uygulama süreciyle ilgili yetki Özelleştirme İdaresi’ne verildi.
İlgili Haberler
- CHP'li Deniz Yavuzyılmaz: AKP'nin Akdeniz Elektrik’in özelleştirme borçlarını dolardan TL’ye çevirip devasa bir soygun yaptığını tespit ettik
- Haydar Özdemiroğlu'ndan 'özelleştirme' tepkisi: 'AKP birer birer sattı'
- Özelleştirme İdaresi'nin bazı satış ve imar planı değişiklikleri onaylandı
-
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Benzine dev zam pompaya yansıdı