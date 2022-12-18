Haydar Özdemiroğlu'ndan AKP'ye 'özelleştirme' tepkisi: 'AKP birer birer sattı'

18 Aralık 2022 Pazar, 02:00

Tez-Koop-İş Sendikası’nın genel kurulu 6’lı masanın temsilcilerini buluşturdu. Sendika Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili kararın muhalefeti “diri tuttuğunu, uyandırdığını” söyledi.

Özdemiroğlu, limanlardan, şeker fabrikalarına, madenlerden elektrik santrallarına, halkın emekleriyle kurulmuş ne varsa özelleştirildiğini belirterek “20 yılda tam 273 kurum elden çıkartılmıştır. Cumhuriyetin kurduklarını AKP birer birer satmıştır ve satmaya da devam etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Özdemiroğlu, konuşmasını “Her şey Türkiye için güzel olsun” sözleriyle bitirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Türkiye’nin bütün demokratları birlikteyiz” dedi.