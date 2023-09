Bira zammı yolda... Özgür Aybaş duyurdu: 'Artık her 2 ayda 1...'

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:31

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:32

Her gün her kaleme gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.

BİRA ZAMMI DA KAPIDA

Öte yandan alkollü içki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.