Bira zammı yolda... Özgür Aybaş duyurdu: 'Artık her 2 ayda 1...'

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine artık iki ayda bir zam geleceğini söyledi. Aybaş ayrıca biraya da yakın zamanda zam geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:31
Bira zammı yolda... Özgür Aybaş duyurdu: 'Artık her 2 ayda 1...'
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Her gün her kaleme gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.

BİRA ZAMMI DA KAPIDA

Öte yandan alkollü içki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.


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