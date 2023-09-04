Bira zammı yolda... Özgür Aybaş duyurdu: 'Artık her 2 ayda 1...'
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine artık iki ayda bir zam geleceğini söyledi. Aybaş ayrıca biraya da yakın zamanda zam geleceğini duyurdu.
Her gün her kaleme gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Philip Morris sigara grubuna 5 liralık zam geldi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Bu zamlar artık her 2 ayda 1 gelecek" dedi.
BİRA ZAMMI DA KAPIDA
Öte yandan alkollü içki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.
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