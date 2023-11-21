Özgür Demirtaş dolandırılan ünlü futbolculara seslendi: 'Yatırım yapmadan önce...'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:49

Güncelleme: 21.11.2023 - 16:49

İstanbul’da banka müdürü Seçil Erzan, yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar dolandırdı.

Seçil Erzan, müşteki Emre Çolak'ın 3 milyon 200 bin dolar verdiğini ve bu paranın hepsini geri almadığını, Emre Belözoğlu'nun 4 milyon 200 bin dolar verdiğini ve geri almadığını, Arda Turan'ın teslim ettiği miktarı daha sonra yazılı beyanda bulunarak sunacağını söyledi.

Fatih Terim'le aralarında para alışverişi olduğunu ancak kendisine borcu olmadığını savunan sanık, Fernando Muslera'nın ana parasından 500 bin dolarını ödenmediğini belirtti.

"BANA ÜCRETSİZ SORABİLİRSİNİZ"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabı üzerinden dolandırılan sporculara seslendi.

Demirtaş, yaklaşık 25 milyon dolar dolandırılan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'a karşı, "Yatırım yapmadan önce bana ücretsiz sorabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Özgür Demirtaş, yatırım tavsiyesi veremeyeceğini belirterek, "Buradan bütün sporcularımıza sesleniyorum. Yatırım yapmadan önce bir uzmana sorun. Bana ücretsiz sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi vermek yasak. Size paranızı neye yatırmanız gerektiğini söyleyemem. Ama neye yatırmamanız gerektiğini söyleyip dolandırılmaktan kurtarabilirim" dedi.

"BU OLAY BENİ ÇOK YIPRATTI"

Şikayetçi Arda Turan, Seçil Erzan'ın kendisini sık sık arayıp bunaltması üzerine bahsettiği fona yatırması için önce 3 milyon doları elden verdiğini, Erzan'ın kendisini "Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil' diyerek kandırdığını söyledi. 13 milyon 900 bin doları elden verdiğini, kendisinin de 6 milyon 400 bin doları geri ödediğini, kendisine banka kaşeli ve ıslak imzalı belge verdiğini belirterek "Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" dedi.