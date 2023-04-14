Özgür Demirtaş’tan bankaların dolar makası için çağrı: Kurallara dönün

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bankaların dolar TL kuru makası aralığına ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Bankalarda dolar TL kuru makasına vurgu yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ‘böyle olmasının soruna çözüm olmadığını’ paylaştı.

İnsanların banka hesaplarından para çekip Kapalı Çarşı’dan dolar aldığını söyleyen Demirtaş ekonomiyi yönetenlere “Lütfen ekonomi biliminin kitap kurallarına geri dönün…” çağrısında bulundu.

Bankalarda Makas’ın böyle Oldurulması soruna çözüm mü?



Resmen iki kur oluşmadı mı?



İnsanlar Banka hesaplarından para çekip KAPALIÇARŞI’dan Dolar alıyor!



Böyle devam edebilir mi?



Lütfen Ekonomi BİLİMİNİN Kitap kurallarına geri dönün… pic.twitter.com/dmC4PyFhjn