Özgür Demirtaş’tan bankaların dolar makası için çağrı: Kurallara dönün

Bankaların dolar kuru makası iyice açıldı. Ekonomist Özgür Demirtaş bu duruma dikkat çekerek resmen iki kurun oluştuğunu söyledi. Özgür Demirtaş, “Ekonomi biliminin kitap kurallarına geri dönün” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:07
Özgür Demirtaş’tan bankaların dolar makası için çağrı: Kurallara dönün
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Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş bankaların dolar TL kuru makası aralığına ilişkin dikkat çeken bir çıkışta bulundu. 

Bankalarda dolar TL kuru makasına vurgu yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ‘böyle olmasının soruna çözüm olmadığını’ paylaştı.

İnsanların banka hesaplarından para çekip Kapalı Çarşı’dan dolar aldığını söyleyen Demirtaş ekonomiyi yönetenlere “Lütfen ekonomi biliminin kitap kurallarına geri dönün…” çağrısında bulundu.

 

 


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