Binali Yıldırım'dan 'enflasyon' mesajı: 'Belli ki biraz zaman alacak'
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, enflasyonla mücadeleye ilişkin "Enflasyon belli ki biraz zaman alacak. Ama o süre içinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz" dedi.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Yıldırım, enflasyona karşı alınan tedbirler ile yapılan çalışmalara ilişkin konuştu.
"Elhamdülillah adım adım, herkesin ihtiyacını yeniden gözden geçirdik ve enflasyona karşı amacımız; enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak" diyen Binali Yıldırım, "Enflasyon belli ki biraz zaman alacak. Ama o süre içinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Daha henüz de bitmedi. Bir yandan parça parça bu tedbirler alınmaya devam ediyor. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuz'lardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık. Buralara, bu dağlara terörden adım atılamıyordu. Allah'a şükür şimdi dağ, bayır, ova her tarafa rahat rahat vatandaşımız gidebiliyor" diye konuştu.
"ZEKATI KADAR OY VERMİŞLER"
Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılan ve partisinin adayının açık farkla kazandığı seçimlere de değinen Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, 'Seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun.' 8 tane aday çıkardılar. Sonuç; yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri yani zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar" dedi.
Video Haberler
- Kadir Şeker için karar verildi
- Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- 'Bıktık, yıldık... Yeter!'
- Antalya'da orman yangını
- Feci kaza: Otobüs yolcuların arasına daldı!
- 10 yıl sonra ilk temas: İtalyan başbakan Ankara'da
- Genç muhabir, habere giderken feci kazada öldü
- Otomobil bahçeye uçtu, anne ve 2 çocuğu yaralandı
- Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
- 16 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Peker'in tüm iddialarını kabul etti
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- AKP artık birinci parti değil
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Dolar/TL 17 liranın üzerine çıktı