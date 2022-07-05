Binali Yıldırım'dan 'enflasyon' mesajı: 'Belli ki biraz zaman alacak'

05 Temmuz 2022 Salı, 16:40

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Tokat’ın Reşadiye ilçesinde partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Yıldırım, enflasyona karşı alınan tedbirler ile yapılan çalışmalara ilişkin konuştu.

"Elhamdülillah adım adım, herkesin ihtiyacını yeniden gözden geçirdik ve enflasyona karşı amacımız; enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak" diyen Binali Yıldırım, "Enflasyon belli ki biraz zaman alacak. Ama o süre içinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Daha henüz de bitmedi. Bir yandan parça parça bu tedbirler alınmaya devam ediyor. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuz'lardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık. Buralara, bu dağlara terörden adım atılamıyordu. Allah'a şükür şimdi dağ, bayır, ova her tarafa rahat rahat vatandaşımız gidebiliyor" diye konuştu.

"ZEKATI KADAR OY VERMİŞLER"

Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılan ve partisinin adayının açık farkla kazandığı seçimlere de değinen Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, 'Seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun.' 8 tane aday çıkardılar. Sonuç; yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri yani zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar" dedi.