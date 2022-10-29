Palamut bereketi devam ediyor: 3 tanesi 90 TL

29 Ekim 2022 Cumartesi, 07:00

Karadeniz'de palamut bereketi devam ediyor. Ortalama 1 kilo gelen palamutların 3 tanesi 90 TL'den satışa sunuluyor. Hem tüketmek hem de stok yapmak isteyen yurttaşlar palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

Balık satıcısı Onur Can Köse, "Tavuğun kilosu 50-60 TL, 1 kilo palamut 30 TL. 1 palamut alıp 2 kişiyi rahat bir şekilde doyurabiliyorsun. Şu an en fazla palamut satılıyor. Fiyatı ve bolluğundan dolayı insanlar hem alıp tüketiyor hem de buzluklara dolduruyorlar. 1 kilosu 30 TL olduğundan dolayı 10-20 adet satın alıp dolaplarında saklayabiliyorlar. Dolaplara koyduktan 1 yıl sonra bile alıp yeseler hiçbir sıkıntı olmaz. Onun yanı sıra mezgit var. Fiyatı 30 TL. İstavrit 40 TL, çinekop 60 TL" dedi.



