Palamut bolluğu devam ediyor

23 Ekim 2022 Pazar, 10:16

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından palamudun tane fiyatı 150 TL ile başlarken geçtiğimiz hafta sonu 70 TL’ye kadar düşmüştü. Bu hafta sonu ise palamudun tezgahtaki fiyatı 35 ile 50 TL arasında oldu. Balıkçı Kenan Balcı ise 1970’lerden bu yana palamudun ilk kez bu kadar yağlı ve iri olduğunu söyledi. Palamudun ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar da balık tezgahlarına adeta akın etti.

50 YIL SONRA AYNI BOLLUK

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “En son 1970’li yıllarda palamut böyle irileşmişti ve yağlanmıştı. 50 yıl sonra aynı bolluk yaşandı. Bu aralar palamut irileşti ve lezzetlendi” dedi.