Palamut bolluğu devam ediyor

Geçtiğimiz hafta sonu tane fiyatı 70 TL’ye kadar çıkan palamut, bu hafta sonu 35 ile 50 TL arasında tezgahta alıcı buldu.

İHA
23 Ekim 2022 Pazar, 10:16
Palamut bolluğu devam ediyor
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Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından palamudun tane fiyatı 150 TL ile başlarken geçtiğimiz hafta sonu 70 TL’ye kadar düşmüştü. Bu hafta sonu ise palamudun tezgahtaki fiyatı 35 ile 50 TL arasında oldu. Balıkçı Kenan Balcı ise 1970’lerden bu yana palamudun ilk kez bu kadar yağlı ve iri olduğunu söyledi. Palamudun ucuzlamasını fırsat bilen vatandaşlar da balık tezgahlarına adeta akın etti. 

50 YIL SONRA AYNI BOLLUK

Konu ile ilgili konuşan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, “En son 1970’li yıllarda palamut böyle irileşmişti ve yağlanmıştı. 50 yıl sonra aynı bolluk yaşandı. Bu aralar palamut irileşti ve lezzetlendi” dedi. 


Palamut balık balıkçı

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