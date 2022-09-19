Pamuk işçisinin de payına sefalet düştü
Aydın'da ziraat odaları başkanları toplanarak pamuk işçilerinin yevmiyelerini belirledi.
Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuğun 2022 yılı toplama fiyatları belli oldu. Aydın’ın Söke ilçesinde bir araya gelen 16 ilçe oda başkanı pamuk toplama ücretlerinin her odanın kendi şartlarına göre belirlenmesi kararını aldı. Bu çerçevede Aydın’ın Efeler ilçesinde de pamuk toplama fiyatları, mısır ve ayçiçeği hasat fiyatları da belli oldu.
Konu ile ilgili Efeler Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada “Efeler Ziraat Odası olarak 2022 yılı makineli pamuk toplama ücretlerinin dekara 600 TL, elle pamuk toplama ücreti ise kilogramda 3 TL olarak belirlemiştir. Ayrıca mısır hasat ücreti dekarda 140 TL, ayçiçeği ise dekarda 110 TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
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