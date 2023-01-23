Pandemide dondurulmuş gıdaya talep arttığı için büyüyen sektör maliyet artışıyla düşüşe geçti

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 07:39

SuperFresh markasının sahibi Kerevitaş Üst Yöneticisi (CEO) Mert Altınkılınç, geçen 5 yılda dondurulmuş gıda pazarının büyüdüğünü ancak 2022’de maliyet artışları yüzünden pazarın 160 bin tona gerilediğini söyledi. Yüksek enflasyonun dondurulmuş gıda pazarını etkilediğini insanların daha fazla ev dışı tüketime yöneldiğini anlatan Altınkılınç, 6 milyar TL olan dondurulmuş gıda pazarında bu yıl da miktar anlamında büyüme beklenmediğini söyledi.

SuperFresh’in dondurulmuş gıda alanında yüzde 50 ciro pazar payıyla sektörde lider olduğunu, ürünlerini 20 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Altınkılınç, “SuperFresh 100’den fazla ürün çeşidiyle her yıl 28 milyon tabakta yer alarak 7 milyon haneye misafir oluyor. Sözleşmeli tarım modeli ve gıda israfının önlenmesi sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahip” dedi.

REFİKA İLE KAMPANYA

Öte yandan SuperFresh, ürünlerinin tarladan başlayan ve tabaklara ulaşan yolculuğunu ve üretim sürecine ilişkin tüm ayrıntıları “SuperFresh Bi Yolculuk” isimli yeni iletişim kampanyasıyla tüketicilerle buluşturdu.