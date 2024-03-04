Papara, T-Bank'ı satın aldı
Finansal teknoloji şirketi Papara, T-Bank'ı satın aldı.
Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu Papara, BankMed ve Arab Bank'ın ortaklığındaki T-Bank'ı satın aldı.
Taraflar arasında satış sözleşmesi imzaladı. BDDK'nın kararı bekleniyor.
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