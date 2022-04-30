Bursa'da düşen uçakla ilgili yeni ayrıntılar: Patron pilot belgesini 2019’da almış

30 Nisan 2022 Cumartesi, 16:30

Bursa'da pilot Murat Avşa ve eğitmen pilot Furkan Otkum'u taşıyan tek motorlu eğitim uçağı kalkışa geçtikten kısa bir süre sonra kontrolden çıkarak kaza kırıma uğradı.

Cenazede Otkum’un annesi Sevgi Oktum çok önemli iddialar dile getirdi.

Anne Otkum, “Oğlum 'Anne motoru durdu yine de indirebildim' demişti. Demek ki bu sefer başaramadı. Uçak durmadan arıza yapıyormuş. Furkan sigortan yok yavrum dedim ona, 'Anne bir şey deyince işten çıkarıyorlar' dedi. Davacı olacağım, Allah'ın davası da onların olsun, başka canlar yanmasın" diye konuştu.

Otkum’un çalıştığı YBS Havacılık isimli şirketin aslında bir sondaj ve makine şirketi çatısı altında 2019’da kurulduğu ortaya çıktı.

Uçuş eğitim şirketinin ortağı ve genel müdürü Yenal Ahmet Tarako eğitim sürecinden sonra pilot brövesini şirketi kurmadan hemen önce 2019’da aldı. Gaziantep Üniversitesi Uçuş Eğitim Akademisi’nde Mayıs 2019’da eğitimlerini tamamlayan Tarako’nun şirketi yine aynı yıl havacılık alanında faaliyetlere başladı.

Şirket kısa bir süre sonra ise 2020 yılında Bursa/Yunuseli Havaalanı'nda genel havacılık operasyonlarına başladı.

Şirketin genel müdürü ve aynı zamanda sahibi olan Yenal Ahmet Tarako'ya Mayıs 2019'da pilot brövesini takıldı.

ŞİRKETTEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Bursa’da sokağa düşen Tecnam P2002 modeli uçağın sahibi olan YBS Havacılık’tan yaşanan kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Bursa’da iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin YBS Havacılık’tan yapılan açıklama şöyle:

“25 Nisan 2022 tarihi yerel saatle 15:00 sularında Bursa Yunuseli Havalimanı’ndan Yenişehir Havalimanı’na seyrüsefer düzenlemek amacıyla kalkış yapan TC-UPT tescilli hava aracımız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden ötürü kırıma uğramıştır. Kaza sonrasında ilk önceliğimiz arama ve kurtarma ekipleri ile koordineli bir şekilde hava aracımıza ulaşıp uçuş ekibimizin ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık durumları ile alakalı bilgi edinmek olmuştur. Bu elim kazanın gerçekleştiği bölgede hiçbir vatandaşımız zarar görmemiş olsa da ne yazık ki pilotlarımız Plt. Murat Avşar ve Plt. Furkan Otkum, meydana gelen elim hadisede vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir. Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı/motor/pervane üreticileri, Emniyet Güçleri, Ulaşım Emniyeti İnceleme Komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir. Öte yandan, vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Bizlere ve vefat eden kanat arkadaşlarımıza bu zor süreçte vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz.

Meydana gelen bu elim kazada vefat eden uçuş ekibimizin tüm yakınları ve sevenlerinin ve havacılık camiamızın başı sağolsun."