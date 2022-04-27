Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum hakkında kahreden ayrıntı
Bursa'da düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden eğitmen pilot Furkan Otkum, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde konuşan acılı anne Sevgi Otkum kahreden ayrıntıyı anlattı.
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında düşen tek motorlu eğitim uçağında yaşamını yitiren 27 yaşındaki eğitmen pilot Furkan Otkum için Pendik Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, annesi Sevgi Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti. Furkan Otkum'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Mezarlığı'nda defnedildi.
"SİGORTASINI YAPMADILAR, BİR İNSAN GÜNDE 15 SAAT ÇALIŞIR MI?"
Pilot Furkan Otkum'un ihmaller nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen anne Sevgi Otkum, "Bir insan 15 saat çalışamaz. Yavrumun ayaklarının altı Nasır olmuştu. Sabah 05.00’te başlayıp akşam 22.00’de iş bırakılır mı? Sigortasını bile yapmamışlar. Allah’ım uçağın arızası çok fazlaydı. 'Anne bir yerde motoru durdu, uçağı indirdim' dedi. Bu sefer beceremedi yavrum. Uçak durmadan arıza yapıyordu" şeklinde konuştu.
"DAMATLIĞINI GÖNDERMİŞTİ"
Ramazan Bayramı sonrası kız arkadaşı Aslı Yüce ile nişan yapmaya hazırlandığını söyleyen anne Sevgi Otkum, "Ben 5 sene çalıştım, okuttum yavrumu. Daha 26 yaşında. İhmali olanların Allah belasını versin. Oğlumu sigortasız çalıştığı için uyarmıştım. Bana, ‘Bir şey diyeni işten çıkarıyorlar’ demişti. Dava açacağım. Başka canlar yanmasın. Başka analar benim gibi parçalanmasın. Ben çok emek verdim. Yavrum damatlığını almıştı, damatlığını gönderdi, haftaya nişanı vardı" diye konuştu. (DHA)
Video Haberler
- Meksika’da askeri helikopter düştü
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Polisten sabaha karşı dev operasyon: Çok sayıda gözaltı
- Heybeliada'da hat patladı, lağım suyu yüzeye çıktı
- Oyuncu Emre Kınay’ın yargılandığı davada karar açıklandı
- İzmir'de aynı binaya 51. kez kez kumar baskını
- Sıkıyönetim altındaki Odessa’da komutanlar nikah kıydı
- Pehlivan: Kim istedi o video çekimini?
- Ferit Şenyaşar: 'Hâlâ ölümle tehdit ediliyoruz!'
- Öldürdü, intihar ettiğini söyledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Patateste kanser ihtimali
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı