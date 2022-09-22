Pazara kredi kartsız çıkılmıyor

Enflasyon hızla artında alım gücü de eridi. Yurttaşın maaşı daha ay başında biterken çarşıya pazara dahi borçla çıkılır oldu. Yurttaş borçlanmadan nefes alamaz hale gelince semt pazarlarında meyve, sebze alımlarına dahi kredi kartı uygulaması başladı.

İHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00
Pazara kredi kartsız çıkılmıyor
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Son zamanlarda meyve ve sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle nakit olarak alım zorluğu çeken yurttaşlar kredi kartına yöneldi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda meyve tezgahı bulunan Nurullah Geriş müşterilerine kredi kartı ile alışveriş imkanı sağlamaya başladı. Geriş, yurttaşların post cihazlarını sebze ve meyve tezgahlarında görmeye alışkın olmadığını ve tezgahındaki 'kredi kartı geçerlidir' yazısını gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti. 


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