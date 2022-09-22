Pazara kredi kartsız çıkılmıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Son zamanlarda meyve ve sebze fiyatlarındaki artış nedeniyle nakit olarak alım zorluğu çeken yurttaşlar kredi kartına yöneldi. Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarihi Salı Pazarı'nda meyve tezgahı bulunan Nurullah Geriş müşterilerine kredi kartı ile alışveriş imkanı sağlamaya başladı. Geriş, yurttaşların post cihazlarını sebze ve meyve tezgahlarında görmeye alışkın olmadığını ve tezgahındaki 'kredi kartı geçerlidir' yazısını gördüklerinde çok şaşırdıklarını belirtti.