Petkim hisselerinde bilanço etkisi
Petkim'in 2023'te FAVÖK ve operasyonel kârlılığının düştüğünü açıklamasının ardından hisseleri yüzde 10 ekside hareket ediyor.
Petkim hisseleri 2023'te FAVÖK ve operasyonel kârlılığın düştüğünü gösteren yıl sonu bilançosunun ardından %10 düştü.
Bir önceki yıl 1.28 milyar TL zarar eden Petkim, dün akşam açıkladığı enflasyon muhasebesi kurallarına göre hazırlanmış bilançosuna göre 2023'te 7.39 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin 2022'de 97.86 milyar TL olan satış gelirleri 2023'te 60.44 milyar TL oldu.
Hisselerdeki hareketi değerlendiren ALB Yatırım'dan Serhat Başkurt, enflasyon muhasebesi kurallarına atıfta bulunarak, "Artık piyasa net kâr yerine FAVÖK'e odaklı fiyatlama yapıyor. IAS29 etkisiyle kâr tarafı iyi görünüyor ama FAVÖK anlamında beklenti altında kaldı. Satışın ana nedeni bu. Operasyonel kârlılık düştü" dedi.
ALB Yatırım hesaplamalarına göre 2022'de 568 milyon TL faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) elde eden Petkim, 2023'te 2.12 milyar TL FAVÖK zararı etti.
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