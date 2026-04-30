TÜİK verileri açıklandı: Dış ticaret açığı ve ithalat yükseldi, ihracat düştü

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 8,2 artışla 33 milyar 120 milyon dolar olarak kaydedildi.

İLK ÇEYREKTE İHRACAT GERİLEDİ, İTHALAT ARTTI

Ocak-mart döneminde ihracat yüzde 3,2 düşüşle 63 milyar 227 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolara ulaştı.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET VERİLERİ

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, mart ayında yüzde 5,5 azalarak 20 milyar 304 milyon dolara düştü. Aynı kapsamda ithalat yüzde 11,2 artarak 25 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Bu kalemler hariç dış ticaret açığı mart ayında 5 milyar 435 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi yüzde 3,2 artışla 46 milyar 42 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 olarak hesaplandı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA SERT YÜKSELİŞ

Mart ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,5’ten yüzde 66,1’e geriledi.

Ocak-mart döneminde de dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 28 milyar 667 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde karşılama oranı yüzde 74,4’ten yüzde 68,8’e düştü.

İHRACATTA İMALAT SANAYİ AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,7 oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde ise imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarımın payı yüzde 4,2, madenciliğin payı yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

İTHALATTA ARA MALLARI ÖNE ÇIKTI

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre mart ayında ithalatın yüzde 70’ini ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 14,6, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,9 oldu.

İlk çeyrekte ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,1, tüketim mallarının payı yüzde 14 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 820 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa izledi. İlk 5 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde de ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Fransa takip etti. İlk 5 ülkenin payı yüzde 30,5 oldu.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN YER ALDI

Mart ayında ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin’i Rusya Federasyonu, Almanya, İsviçre ve ABD izledi. Bu 5 ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 42,1 olarak kaydedildi.

Ocak-mart döneminde de Çin ilk sırada yer alırken, onu Rusya, Almanya, ABD ve İsviçre takip etti. İlk 5 ülkenin payı yüzde 41,5 oldu.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE GERİLEME VE ARTIŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre mart ayında ihracat bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık verilere göre ise ihracat yüzde 6,8 azalırken ithalat yüzde 6,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI SINIRLI KALDI

Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. Bu oran Ocak-mart döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

İthalatta ise yüksek teknoloji ürünlerinin payı mart ayında yüzde 12,1, yılın ilk üç ayında da aynı seviyede kaydedildi.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE VERİLER

Özel ticaret sistemine göre mart ayında ihracat yüzde 6,1 azalarak 20 milyar 33 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 30 milyar 832 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 37,6 artışla 10 milyar 799 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65’e geriledi.

Ocak-mart döneminde ihracat yüzde 2,4 azalarak 57 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 5 artarak 86 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 23,7 artarak 28 milyar 965 milyon dolara çıktı. Karşılama oranı ise yüzde 66,7’ye düştü.