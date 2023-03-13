Petrolde SVB dalgalanması: Güncel benzin ve motorin fiyatları (21 Ocak 2023)
Petrol ABD tarihinin en büyük ikinci banka iflası olan SVB'nin çöküşünün piyasalarda yarattığı etki ve Aramco'nun 2023 sonunda günlük tüketimin 102 milyon varile yükseleceği öngörüsüyle haftaya dalgalı bir başlangıç yaptı. 13 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
ABD ham petrolü, 2008’den bu yana en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank’in çöküşünün piyasalarda yarattığı etki sonrası haftaya dalgalı bir başlangıç yaparak varil başına 77 dolar civarında seyrediyor. 13 Mart 2023 tarihinde benzin ve motorin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
ABD’li yetkililer pazar günü geç saatlerde bankacılık sistemine güveni güçlendirmeyi amaçlayan açıklamalarda bulunurken Goldman Sachs yaşana kriz nedeniyle Fed’in önümüzdeki hafta faiz artışı çağarısına dair açıklamasını geri çekti. Bu durum emtialar için destek görevi görürken doların gerilemesine neden oldu.
Yatırımcılar, SVB’nin iflasının petrol fiyatlarında düşüş riskine karşı önlem alınmasına yol açmasıyla aşağı yönlü satım opsiyonları için büyük primler ödemeye başladılar.
Bankacılık sektöründe yaşanan çalkantı, bu yıl ABD’de sıkılaşmacı para politikasına dair endişeler ve Çin’in ekonomik toparlanmasına ilişkin iyimserlikle sarsılan petrol piyasasında daha fazla oynaklık yaşanmasına neden oldu. Suudi Aramco’nun 2023 sonunda tüketimin günde 102 milyon varillik rekora ulaşacağını öngörmesiyle birçok kişi uzun vadeli görünüm için hala yükseliş beklentisine sahip.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.52
Benzinin litresi 20.45
Ankara
Motorin litresi 22.00
Benzinin litresi 20.88
İzmir
Motorin litresi 22.08
Benzinin litresi 20.87
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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