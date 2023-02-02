Peugeot'dan şubata özel kampanya

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 10:07

Peugeot Türkiye, şubat ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel ödeme fırsatları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, şubat ayında binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Şubat ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde 0.99-1.39 faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor. Kampanya kapsamına giren en yüksek kredi tutarının ise 240 bin TL olduğu açıklandı.