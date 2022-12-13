Pirinç ithalatının gümrük vergileri sıfırlandı
Pirinç ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.
Çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Türkiye ve dünyada çeltik üretimine dair gelişmeler kapsamında, yurt içinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla çeltik, kahverengi pirinç ve pirinç ithalatında sırasıyla yüzde 34, yüzde 36 ve yüzde 45 oranlarında uygulanan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023'e kadar sıfırlandı.
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