Piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

Yayınlanma: 08.03.2025 - 17:58

Güncelleme: 08.03.2025 - 17:58

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'nin devreye giren tarifelerinin ardından azalan risk iştahının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, yeni haftada gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele ve resesyon endişeleri devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşının şiddetlenmesi risk algısını artırıyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Geçen hafta, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulaması yürürlüğe girdi.

ABD'nin önemli ticaret partnerlerinden Meksika ve Kanada'ya tarife uygulamaya başlaması, Çin'e ise uyguladığı gümrük vergisini artırması ticaret savaşlarının derinleşebileceği ve küresel ticaretin sekteye uğrayabileceği kaygılarını besliyor.

Gelişmeler sonrasında misilleme açıklamaları takip edilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

MUAFİYETLER 2 NİSAN'DA SONA ERİYOR

Öte yandan, tarifelerde muafiyetler açıklayan Trump, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik 4 Mart'ta yürürlüğe giren kararnamede değişiklik yaptı. Bu kapsamda ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar, 2 Nisan'a kadar Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerden muaf tutuldu.

Analistler, ABD'nin ticari tarifelere yönelik attığı adımların yakından takip edildiğini ifade ederek, geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunda, tarifelerin fiyatlara etkisine yönelik endişeleri ortaya koyduğunu söyledi.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut" ifadesi kullanıldı.

JEROME POWELL'DAN AÇIKLAMA

Geçen hafta Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.

Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ

ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ülkede özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

Bu dönemde federal hükümet istihdamında yaşanan azalış dikkati çekti. Kamu sektöründeki istihdam azalışının Hükümet Verimliliği Departmanının işten çıkarmalarının etkisini bir miktar yansıttığını belirten analistler, gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin etkilerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

Ayrıca, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi. Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

ABD DIŞ TİCARET AÇIĞI

ABD'nin dış ticaret açığı da ocakta aylık bazda yüzde 34 artışla 131,4 milyar dolara ulaşırken, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcıların gelecek hafta ülkede açıklanacak enflasyon verilerine odakladığını kaydeden analistler, açıklanacak verilerin tarife gündemi altındaki ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini kaydetti.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Para piyasalarında, Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler öne çıkarken, bankanın mayıs ayında yüzde 58 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesinde, dolar endeksi 103,8 seviyesinde dengelendi.

Geçen hafta altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 1,86 yükselişle 2 bin 912 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3,79 azalışla 70,2 dolara geriledi.