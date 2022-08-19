Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükseldi, 49'u değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 18,1010 liradan, avro 18,2330 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 artışla 3.029,45 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,43 puan değer kazandı.
Dün 3.020,01 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,85 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 3.027,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.015,04 en yüksek ise 3.051,83 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,87 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,97 azalış kaydetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükseldi, 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Petkim, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.
ALTININ ONSU 1.750 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 17.06, bileşik getirisi yüzde 17.79 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0070, sterlin/dolar paritesi 1,1870 ve dolar/yen paritesi 136,6 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,1010 liradan, Euro 18,2330 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1.750 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 düşüşle 94,5 dolardan işlem görüyor.
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