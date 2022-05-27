Piyasalarda haftanın son günü: Dolar ne kadar oldu? (27 Mayıs 2022)

27 Mayıs 2022 Cuma, 09:04

Dolarda sınırlı düşüş. Haftanın son gününde en çok aranan cümle "Dolar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararından sonra ne kadar oldu, dolar yükselmeye devam eder mi ve dolar 20 lira olur mu" soruları oldu.

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen para politikasında değişiklik yapmazken bugün 1000'da yayımlayacağı Finansal İstikrar Raporu izlenecek.

Arz ve talebin kamu kontrolünde yönlendirildiği belirtilen döviz piyasasında, yeni döviz kaynağı olmadan kurda dengenin nasıl sağlanacağını sorgulanmaya devam ediyor. Uzmanlar yeni bir döviz kaynağı olmadan dolar/TL'nin 16.5'i aşma ihtimalinin arttığını belirtiyorlar.

Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin ne zaman devreye alınacağını da izliyorlar.

TL ay başından beri dolar karşısında yüzde 9'un üzerinde değer kaybı yaşarken yıl başından beri kayıp yüzde 20'yi aştı. TL 2021 yılını da yüzde 40 üzerinde değer kaybı ile tamamlamıştı. Dolar/TL bu sabah saat 09.00'da 16.3640/16.3800 seviyesinden işlem gördü.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar, Fed'in Temmuz'dan sonra faiz artırımlarına ara verebileceğine işaret eden toplantı tutanaklarının etkisiyle bir ayın dip seviyesini gördü.

Dolar endeksi 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 101.43 seviyesine kadar geriledi. Endeks, geçen hafta yüzde 1.37 gerilemesinin ardından bu haftayı da yüzde 1.5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Dolar böylece bu yıl ilk defa art arda iki hafta değer kaybetmiş olacak.

HER GEÇEN GÜN DAHA ÇOK ERİYOR

TCMB'nin rezervleri Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk dört ayına göre belirgin bir artış eğiliminde. Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendine ait döviz rezervleri mevcut politikada her geçen gün daha çok eriyor.

TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri aynı oranda artmıyor. Hatta bu döviz gelirlerine rağmen net rezervler son 4 haftada 7.6 milyar dolar eridi.

Aradaki fark, kurda hükümetin tanımıyla "istikrar" için kullanılıyor. TCMB resmi olarak kurdaki müdahalelerini kabul etmezken hareketleri dalgalı kur rejimi olarak nitelendiriyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre "stabil" kur politikasının maliyeti Ocak-Nisan döneminde 30 milyar doları aştıktan sonra Mayıs'ta daha da hızlandı.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler dün bu hafta 732 baz puan ile Refinitiv verilerine göre 2008 yılındaki küresel finansal krizden bu yana rekor seviyeye çıktıktan sonra günü 9 baz puan düşüşle 715 baz puandan kapattı.