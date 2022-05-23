Son Dakika: Euro 6 ayın ardından 17 TL'yi geçti!

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:24

En düşük seviye olarak 16,80 TL olarak güne başlayan Euro/TL paritesi öğle saatlerinde rekor üzerine rekor kırdı. Euro’da yeni rekor 17,0409 oldu.

Türk lirasında değer kaybı devam ediyor. Euro/TL paritesi 17 TL’yi aştı. Günü en düşük seviyesi 16,8034 olan Euro/TL’de yılın yeni rekoru 17,0409 oldu. En düşük ve en yüksek seviye arasındaki fark ise 24 kuruşa çıktı. Euro Cumhuriyet tarihinin rekorunu ise 20 Aralık 2021’de görmüştü. Euro’da zirve 20,0730 TL olarak kaydedilmişti.