Piyasalarda haftanın ilk günü: Sterlin ne kadar oldu? (6 Haziran 2022)
Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 6 Haziran günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.
Sterlin yükseliyor. Haftanın ilk günü en çok aranan cümle "sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi ?" soruları oldu.
Sterlinin alış fiyatı 20,7480 TL iken satış fiyatı 20,7977 TL. Sterlin kapanışı 20,7728 yapmıştı.
Yurtiçinde bugün TCMB tarafından yayımlanacak aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Mayıs ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi takip edilecek.
KABİNE TOPLANTISI İZLENECEK
Veri gündeminin ardından ise aralarında 5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunun da yer alacağı kabine toplantısı izlenecek.
TCMB'nin geçen hafta yayımladığı PPK özetlerinde de mesajını verdiği teminat, likidite, makroihtiyati tedbirler de piyasalarda takip edilen bir diğer gündem maddesi.
Bu kapsamda likidite teminat için üç ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde ya da oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında selektif krediler dışında yapılacak olası değişiklikler takipte.
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