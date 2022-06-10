Piyasalarda haftanın son günü: Euro ne kadar oldu? (10 Haziran 2022)

10 Haziran 2022 Cuma, 09:38

Piyasalarda Hazine, TCMB, BDDK, SPK tarafından atılan koordine adımların uygulamaya alınması ile birlikte piyasaya, YP mevduatlara tahvil piyasasına ve bankacılık sektörüne etkisi izlenecek.

Mayıs başından beri devam eden yükseliş dün Hazine'nin "Enflasyon ve kur başta olmak üzere atacağımız adımlar bu akşamdan itibaren açıklanacak" açıklaması ardından durmuştu. Açıklama öncesi 17.3 ile 20 Aralıktan beri en yüksek seviyede seyreden dolar/TL 16.8'e kadar gerilese de adımların açıklanmasıyla birlikte bu seviyelerde kalıcı olamadı ve yeniden 17'nin üzerine çıktı.

Önceki kapanışını 18,2663 TL'den yapan Euro,18.3062 TL alış ve 18.3983 TL satış fiyatına sahip.

Ekonomi yönetimi dün gece başlayan TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi daha çok karşılık ayırarak caydırmayı amaçlayan adımlar attı.

Bu kapsamda Hazine gelire endeksli senet ihracı başlatırken, bazı kredilerde vade azaltımına da gidildi.

Selektif alanlar hariç kredilerde zorunlu karşılık oranı iki katına çıkarıldı. Yabancı para mevduata zorunlu karşılığa ilave olarak TL tahvil tesisi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk YP'den TL'ye dönüşümü zayıf kalan bankalar için yüzde 10'a kadar ulaşacak oranda tahvil tesisi getirilerek caydırıcılık amaçlandı.

Hazine TL'deki son haftalarda art arda kaydedilen yeni değer kayıplarını takiben ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Türkiye'de ek sermaye kontrolü getirilmesine yönelik risklere dikkat çekmesinin bir gün ardından dün akşam bir açıklamada bulunmuş ve "vazgeçilmez" serbest piyasa koşullarının sorgulanmaması gerektiğini belirterek bir dizi adım atacağını açıklamıştı.



