Piyasalarda son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? (21.03.2022 Pazartesi)

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirler başlamasının ardından 917 lira seviyesinde işlem görüyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Mart 2022 Pazartesi, 09:41
Piyasalarda son durum: Altın fiyatları ne kadar oldu? (21.03.2022 Pazartesi)
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Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Gram 917 liradan fiyatlanırken, cuma haftayı 913 liradan kapatmıştı.

Çeyrek altın 1494 liradan kapattığı haftanın ardından yeni haftada 1498 liradan seyrediyor.

Ons altın 1923 dolardan el değiştiriyor. Ons geçen hafta kapanışta 1921 dolardı.

GRAM ALTIN FİYATI 

Gram altın fiyatı alış: 917,49 satış: 917,68

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın fiyatı alış: 1.498,84 satış: 1.501,81

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın fiyatı alış: 2.9143,54 satış: 2.989,62

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın fiyatı alış: 6.090,08 satış: 6.180,37



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