Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (2 Kasım 2021)

02 Kasım 2021 Salı, 09:29

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42'ye kadar gerilemişti.

Serbest piyasada 9,5500 liradan alınan dolar, 9,5520 liradan satılıyor. 11,0910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 11,0930 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 11,0170 lira olmuştu.