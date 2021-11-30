Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (30 Kasım 2021)
Enflasyon rakamlarının açıklanması öncesinde dolarda dalgalanmalar sürüyor. Dolar 12,89'dan güne başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçen dolar kurunda bu hafta açıklanacak enflasyon rakamları ve bugün açıklanacak büyüme rakamları öncesi hareketlilik sürüyor.
Dolar 12,8910 liradan, euro ise 14,5920 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 12,8890 liradan alınan dolar 12,8910 liradan, 14,59 liradan alınan euro ise 14,5920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 12,70 liradan, euro ise 14,32 liradan satılmıştı.
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