Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (11 Ağustos 2022)

11 Ağustos 2022 Perşembe, 10:23

Piyasalarda dün beklentilerin altında açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artırım hızının hafifleyeceği beklentisiyle değer kaybeden doların seyri izlenecek.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların temel dayanak unsurlarından biri olan döviz rezervleri ise saat 14.30'da açıklanacak. Bankacıların yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin 29 Temmuz haftasında 2.4 milyar dolar artan net rezervlerinin 5 Ağustos itibarıyla yaklaşık 3 milyar dolar daha artış kaydedeceği tahmin ediliyor.

HAZİNE DÜN BORÇLANDI



BDDK'nın günlük bankacılık verileri kurumsal ağırlıklı olmak üzere sektördeki döviz mevduatın 4 Ağustos günü yaklaşık 3.5 milyar dolar arttığını gösterdi.

Diğer taraftan 12 Ağustos'ta 3 milyar dolar tutarındaki yurtiçi dolar cinsi tahvili itfa edecek olan Hazine dün yurtiçinde iki yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracıyla 1.58 milyar dolar borçlandı.

Gün içi en yüksek 18.52'yi bulan Euro/TL paritesi 18.51'den işlem görüyor.

Euro/ dolar paritesi ise 1,0314 seviyesinde.







