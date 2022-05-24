Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)
TL'de değer kaybı sürüyor. Euro bu sabah 17 liranın üzerini görürken, dolar da 16 liraya yaklaştı.
Euro güne 17,0446 TL seviyesinde başladı.
Türk Lirası'nda değer kaybı devam ediyor. Euro/TL paritesi 17 TL’yi aştı.
Kapanışı 17,0456 olan Euro gün içinde en yüksek 17,0712 TL'yi gördü.
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