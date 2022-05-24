Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)

TL'de değer kaybı sürüyor. Euro bu sabah 17 liranın üzerini görürken, dolar da 16 liraya yaklaştı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 08:59
Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (24 Mayıs 2022)
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Euro güne 17,0446 TL seviyesinde başladı. 

Türk Lirası'nda değer kaybı devam ediyor. Euro/TL paritesi 17 TL’yi aştı. 

Kapanışı 17,0456 olan Euro gün içinde en yüksek 17,0712 TL'yi gördü.

 


dolar euro döviz 17 TL

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