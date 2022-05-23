Piyasalarda hafta başı son durum: Euro ne kadar oldu? (23 Mayıs Pazartesi)

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:25

Dolardan sonra Euro'nun ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Önceki kapanışını 16,8082 TL'den yapan Euro, haftanın ilk günü 16,9080 TL'den işlem görüyor.



GEÇEN HAFTA YAKLAŞIK YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI

Geçen haftaya 16,091 seviyesinden başlayan Euro, ulaştığı 16.9208 seviyesi ile geçen haftayı toplam yüzde 4,76 değer kazanarak kapattı.



