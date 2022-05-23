Piyasalarda hafta başı son durum: Euro ne kadar oldu? (23 Mayıs Pazartesi)
Dolardan sonra Euro'nun ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte haftanın ilk günü Euro'da son durum...
Dolardan sonra Euro'nun ne kadar olduğu 23 Mayıs Pazartesi günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.
Önceki kapanışını 16,8082 TL'den yapan Euro, haftanın ilk günü 16,9080 TL'den işlem görüyor.
GEÇEN HAFTA YAKLAŞIK YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI
Geçen haftaya 16,091 seviyesinden başlayan Euro, ulaştığı 16.9208 seviyesi ile geçen haftayı toplam yüzde 4,76 değer kazanarak kapattı.
Video Haberler
- Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görü
- Ormanda erkek cesedi bulundu
- Pencereye çağırıp, tabancayla yaraladılar
- Faciadan dönüldü: Kontrolden çıkan araç halı sahaya uç
- Annesiyle tartışan babasını bıçakladı
- TEM’de zincirleme kaza: 4 yaralı
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çoğu miting olduğunu bilmiyordu'
- 'El sıkışmadı' iddiasına fotoğraflı yanıt geldi
- 'Bu adamı kim terfi ettirdi?'
- Süper Lig'de 2021-2022 sezonu geride kaldı!
- Otomobil fiyatlarına dev zam!
- Türkiye’de maymun çiçeği görüldü mü?
- Skandal 'Erdoğan' paylaşımı
- Bakanlıkta skandal üstüne skandal
- 'Bakan Nebati eli boş döndü'
- Saray'ın Demirtaş planı