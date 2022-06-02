Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (2 Haziran 2022)
Dolardan ve Euro'dan sonra sterlinin de ne kadar olduğu 2 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte sterlinde son durum...
Sterlin yükseliyor. Haftanın dördüncü iş gününde en çok aranan cümle "Sterlin neden yükseliyor, sterlin yükselmeye devam eder mi?" soruları oldu.
Veri gündeminde bugün Mayıs ayı öncü dış ticaret verileri, TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tuttuğu toplantının özetleri ve haftalık para banka, menkul kıymet ve döviz rezervi istatistikleri izlenecek.
TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmadı. TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip ediliyor.
REZERVLER SERT DÜŞÜŞ SONRASI İLK ARTIŞINI GÖSTERECEK
Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk dört ayına göre belirgin bir artış eğiliminde. Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendine ait döviz rezervleri mevcut politikada her geçen gün daha çok eriyor.
TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi.
Sterlinin satış fiyatı 20,7524 TL'den işlem görürken alış fiyatı 20,6658 seviyesine ulaştı.
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