Piyasalarda son durum: Sterlin ne kadar oldu? (26 Mayıs 2022)
Merkez Bankası faiz kararı öncesinde dövizde yükseliş sürerken Sterlin de güne yukarı yönlü başladı.
Dolardan ve Euro'dan sonra Sterlinin de ne kadar olduğu 26 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinde yurttaşlar ve yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.
Gün içi en düşük 20,5594 olan Sterlin en yüksek 20,7213 seviyesine ulaştı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Milyonların merakla beklediği karar saat 14.00'de paylaşılacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında günlerdir hızla değer kaybeden Türk lirasının ise dolar, Euro, Sterlin karşısında karar sonrası nasıl bir yol çizeceği merak konusu.
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