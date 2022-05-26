Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (26 Mayıs 2022)

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:22

Euro'nun bugün piyasalardaki alış fiyatı 17,5871 iken satış fiyatı 17,6248 lira.

Haftaya 16,7440'tan başlayan Euro, hafta içinde 17,6115'e ulaşarak TL karşısında yüzde 4,69 değer kazandı.

Aylık değişime bakıldığında ise TL karşısında yüzde 12 değerlenen Euro, mayıs ayına 15,5497 başlamıştı.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı faiz kararını bugün açıklayacak. Milyonların merakla beklediği karar saat 14.00'de paylaşılacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında günlerdir hızla değer kaybeden Türk lirasının ise dolar, Euro, Sterlin karşısında karar sonrası nasıl bir yol çizeceği merak konusu.





