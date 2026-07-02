TCMB rezervlerinde 13 ay sonra bir ilk: Toplam rezervler yeniden 150 milyar doların altına indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 26 Haziran ile sona eren haftada TCMB'nin brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya göre 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Haziran haftasında 59 milyar 511 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezervler, 16 Mayıs 2025 haftasında 145 milyar dolar seviyesindeyken sonraki dönemde yükselişe geçmiş ve 30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar dolar ile zirveye ulaşmıştı.

TOPLAM REZERVLER 149,2 MİLYAR DOLARA İNDİ

TCMB'nin toplam rezervleri de 26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİNDE DE DÜŞÜŞ

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın altın rezervleri de gerileme kaydetti.

26 Haziran haftasında altın rezervleri, 2 milyar 732 milyon dolar azalarak 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara düştü.

REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI

Toplam rezervlerde haftalık bazda yaşanan yaklaşık 8 milyar dolarlık keskin düşüşün arkasında, Merkez Bankası'nın döviz piyasasındaki oynaklığı azaltmaya yönelik likidite adımları ile haftalık dış borç ödemelerinin etkili olduğunu belirtiliyor. Altın rezervlerindeki 2,7 milyar dolarlık azalışın ise büyük oranda küresel piyasalardaki ons altın fiyatlarında yaşanan gerileme ve parite etkisinden (değerleme farkı) kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan veri seti, 30 Ocak 2026 haftasında 218 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören rezervlerdeki artış eğiliminin, yılın ilk yarısı itibarıyla yerini net bir kar realizasyonu ve harcama dönemine bıraktığını gösteriyor. Mevcut 149,2 milyar dolarlık toplam rezerv seviyesi piyasa likiditesini fonlamak adına halen güvenli bölgede kabul edilse de, düşüş trendinin sürmesi halinde döviz kurları ve ülkenin risk primi (CDS) üzerindeki baskının artabileceği öngörülüyor.