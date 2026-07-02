WGC'den kısa vadeli altın tahmini: Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi?

Dünya Altın Konseyi (WGC), 2026'nın ilk yarısının altın piyasası açısından son yılların en dikkat çekici dönemlerinden biri olduğunu açıkladı.

WGC'ye göre altın, ocak ayında gün içinde 5.500 dolar/ons seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdıktan sonra, haziran sonunda 4.000 dolar/onsun altına geriledi. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 7 değer kaybetmesine rağmen altın, son 12 aylık dönemin en iyi performans gösteren varlıkları arasında yer almaya devam etti.

Konsey, yılın ilk yarısının altının jeopolitik risklerdeki artışa ve yatırımcı duyarlılığındaki ani değişimlere karşı hassasiyetini koruduğunu ortaya koyduğunu belirtirken, Asya piyasalarının altın fiyatlamasındaki etkisinin de giderek arttığını vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA SÜREBİLİR

WGC, mevcut fiyat seviyelerinin ılımlı küresel büyüme, gerilemesine rağmen yüksek seyreden enflasyon ve merkez bankalarının sınırlı ilave faiz artırımları beklentisiyle genel olarak uyumlu olduğunu ifade etti.

Bu çerçevede altın fiyatlarının kısa vadede yaklaşık artı/eksi yüzde 5'lik bantta dalgalanmasının muhtemel olduğu değerlendirildi.

Bununla birlikte WGC, ekonomik görünümün bozulması, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi, faiz beklentilerinin aşağı yönlü değişmesi veya güçlü alımların devreye girmesi halinde altının yeniden ivme kazanarak 4.500 dolar/ons ve üzeri seviyelere yükselebileceğini bildirdi.

Konsey, güçlü piyasa sinyallerinin oluşması durumunda daha yüksek fiyat seviyelerinin de görülebileceğini kaydetti.

YILIN İKİNCİ YARISINDA GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

WGC, güçlü ekonomik büyüme, yükselen tahvil getirileri ve piyasalarda daha sakin bir görünümün altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, mevcut seviyelerden yüzde 10'dan daha sert düşüşlerin, alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcı talebiyle sınırlı kalabileceği ifade edildi.

Konsey ayrıca, merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımları ile Hindistan gibi önemli pazarlarda uygulanacak politika değişikliklerinin yılın ikinci yarısında altın fiyatlarının seyrini etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında yer almayı sürdüreceğini bildirdi.