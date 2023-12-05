Prof. Dr. Ahmet Saltık çocuklara ilişkin o riske dikkat çekti! Enflasyon bir halk sağlığı sorunu!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:39

Güncelleme: 05.12.2023 - 14:39

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Kasım ayı enflasyon verilerine göre aylık bazda yüzde 3,28 artan enflasyon yıllık olarak yüzde 61,98 seviyesine yükseldi. Gıda enflasyonu ise aylık yüzde 2,78, yıllık yüzde 67,16 arttı. Kasım’da fiyatı en çok artan 10 üründen 7’sini gıda oluşturdu.

Temel gıda maddelerinin fiyatının her geçen gün arttığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, bu durumun bir toplum sağlığı sorunu olduğunu kaydetti. Özellikle çocukların protein alabilecekleri sağlıklı gıdalara erişiminin zorlaştığını söyleyen Saltık, bodurluk ve zeka gelişminin yavaşlaması risklerine dikkat çekti.

Bunun yanında soğuk havaların gelmesi ile birlikte ortaya çıkabilecek hastalıklara karşı uyaran Saltık, yine ekonomik krizi işaret ederek ısınma ve barınma giderlerinin de halk sağlığı konusunda önemli etkileri olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA!

Konuya dair Cumhuriyet TV yayınında uyarılarda bulunan Saltık, "Son araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocuklar, yaşlarına göre beklenilen boyun altında yani bodur kalıyor. Sadece bodur kalmak da değil, zeka bakımından da beklenen gelişmenin sağlanmaması riski mevcut" dedi.

Saltık, "Merkezi sinir sisteminin yüzde 90-95'i yaşamın ilk iki yılında tamamlanıyor. Bu yaşta yeterli ve dengeli beslenme hatta anne sütünden dolayı annenin yeterli beslenmesi önemli. Gebelik ve emzirme döneminde ek birtakım vitaminler, proteinden zengin beslenme gerekli. Türk toplumunun ortalama zeka düzeyi 90'a gerilemiş durumda. Tüm dünyada ortalama 100 kabul edilir, gelişmiş ülkelerde bu oran 110 seviyesini bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

"YOKSULLAŞMA DEĞİL YOKSULLAŞTIRMA!"

"Bu yoksullaşma değil, yoksullaştırmadır" diyen Saltık şöyle devam etti:

"Beden ve mental sağlığı yerinde olmayan, sosyal açıdan da güvende hissetmeyen, yoksulluğa mahkûm edilmiş bir toplum haline geldik. Bu ülkenin 47 yıllık bir hekimi olarak soruyorum, bu gidişi Türkiye'yi yönetenlerin görmemesi mümkün müdür? Türkiye bu tabloya bilerek sürüklenmiştir."

SAĞLIKLI KONUT VE İYİ ISINMA ŞART!

Değişken hava sıcaklıklarına karşı uyaran Saltık, "Küresel iklim faciası ile karşı karşıyayız. Meteorolojik dalgalanmaları yoğun bir şekilde yaşamaktayız. İnip çıkan dış ortam sıcaklığı, yoksul ve barınma koşulları iyi olmayan ülkelerde ciddi sorunlar getiriyor. Sağlıklı konuta ulaşımın sağlanması ve bu konutların da yeterince ısıtılabilmesi önemli. Başta üst solunum enfeksiyonları olmak üzere, idrar yolu enfeksiyonu, kas ağrıları, zatürreye uzanan riskler mevcut. Değişen havalar sebebiyle giyimler de doğru ayarlanamıyor" diye konuştu.

VİRAL ENFEKSİYONLAR ARTTI!

Saltık, soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak isteyenlere şu önerilerde bulundu:

"Kış mevsimi sebebiyle kapalı ortamlarda daha fazla bulunuyoruz. Kapalı ortamlar iyi havalandırılmadığında özellikle solunum yolu ile bulaşan hastalıklar için risk etmeni. Sonbahardan bu yana viral enfeksiyonların arttığını gözlemledik. El yıkama ve kapalı ortamda maske takma sanıldığından çok daha etkili yöntemler."